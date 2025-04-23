حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنأ حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم، بذكرى تحرير سيناء، هذه المناسبة الوطنية المجيدة التي ستظل خالدة في وجدان كل مصري.

ذكرى تحرير سيناء رمز الصمود والتضحية

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل رمزًا للصمود والتضحية والفداء، حيث نجحت القوات المسلحة في استعادة أرض الفيروز بكل شرف وعزة، بعد ملحمة بطولية سطرها التاريخ بحروف من نور.

الدولة تواصل طريقها نحو التنمية

وأضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قد واصلت طريق التحرير بالتنمية، لتصبح سيناء عنوانًا للسلام والتقدم بعد سنوات من التهميش والإرهاب.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن ما تحقق على أرض سيناء خلال السنوات الماضية يُعد إنجازًا غير مسبوق، حيث تم إطلاق حزمة ضخمة من المشروعات التنموية التي شملت تطوير البنية التحتية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وتوسيع الرقعة الزراعية، ومد شبكات الطرق والأنفاق لربط سيناء بوادي النيل، مما أسهم في تعزيز فرص الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشاد حزب المؤتمر، بالدور البطولي للقوات المسلحة والشرطة في تطهير سيناء من الإرهاب، وتوفير الأمن والاستقرار اللازمين لانطلاق التنمية، مؤكدًا أن ما تحقق جاء بتضحيات جسام قدمها خيرة أبناء الوطن من شهداء ومصابين.