أخبار الطقس في الإمارات.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة وغيوم جزئي

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طقسًا حارًا، مع غيوم جزئية في عدة مناطق، بالتزامن مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مع تحذيرات من التواجد في الشوارع خلال ساعات النهار.

رياح جنوبية

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة، بأن البلاد تشهد رياحًا جنوبية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق الداخلية والساحلية.

ونصح المركز بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة في النهار.

وعن حالة البحر أكد المركز هدوء الأمواج في الخليج العربي وبحر عمان، مع توقيتات محددة للمد والجزر التي تهم الملاحين ومرتادي الشواطئ.

درجات الحرارة في الإمارات

وسجلت العاصمة أبوظبي درجات حرارة تتراوح بين 25 و42 درجة مئوية، أما في دبي فوصلت الحرارة إلى ما بين 26 و38 درجة مئوية مع رطوبة متفاوتة.

وفي الشارقة سجلت درجات حرارة بين 20 و39 درجة مئوية، بينما تراوحت الحرارة في عجمان بين 24 و37 درجة مئوية.