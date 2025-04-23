وزير السياحة يتدخل لحل أزمة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عودة الدعم مرة أخرى المقدم من هيئة تنشيط السياحة، بعد تدخل وزير السياحة الدكتور شريف فتحي.

وذلك بعد أن تم إلغاء الدعم خلال الأيام الماضية بدون أي اسباب، حيث أطلق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بيان جاء فيه: " يتقدم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بخالص الشكر والتقدير إلى وزير السياحة والآثار الدكتور شريف فتحي، وذلك لسرعة تدخله والاستجابة الفورية لحل أزمة المهرجان، قبيل انطلاق الدورة الـ 11، مما أسفر عن عودة الدعم المقدم من هيئة تنشيط السياحة في وقت قياسي.

وأضاف البيان: يثمن المهرجان هذا الدعم الكبير، الذي يعكس تقدير الوزارة لأهمية الفعاليات الثقافية ودورها في تنشيط السياحة وتعزيز صورة مصر إقليميًا ودوليًا.

كما يتوجه المهرجان بالشكر لجميع العاملين في هيئة تنشيط السياحة على سرعة إنهاء الإجراءات والتعاون البنّاء، وإذ يعبر المهرجان عن اعتزازه بهذا الدعم، فإنه يؤكد على استمراره في تقديم محتوى فني متميز يسهم في إبراز الوجه الحضاري والثقافي لمصر.

وقد تواصل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مع المخرج كريم الشناوي والمنتج أحمد فهمي بعد دعمهما للمهرجان في دورته المقبلة، وتم شرح الانفراجة التي تحققت مؤخراً بفضل جهود وزارة السياحة.

ومع ذلك، أكد كل من الشناوي وفهمي، أهمية استمرار الدعم المقدم للمهرجان، مثمنين جهود إدارته، كونه يشكل جزءاً مهماً من المشهد الثقافي والسينمائي في مصر، ويجب أن يتم دعمه بشكل مستمر لضمان استمرارية نجاحه وتطوره، وتحقيق أهدافه في تعزيز حضور سينما الأفلام القصيرة وتوفير منصة شديدة الأهمية للمواهب الجديدة.