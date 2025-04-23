ads
الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس ديرمواس يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

رئيس ديرمواس يتابع
رئيس ديرمواس يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس سير العمل بالمركز التكنولوجي والادارات المختصة بملف التصالح في مخالفات البناء، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، وذلك لمتابعة فحص طلبات التصالح و إصدار نموذج 8 - قرار قبول التصالح - طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.

توجيهات رئيس مدينة ديرمواس 

كما شدد رئيس المركز بحسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

ووجه بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة وذلك لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

492099748_1219206243326472_3097297289535903223_n
492099748_1219206243326472_3097297289535903223_n
492820963_1219206893326407_7523459086785226569_n
492820963_1219206893326407_7523459086785226569_n
492832968_1219206736659756_7360100242521606557_n
492832968_1219206736659756_7360100242521606557_n
492928385_1219206289993134_153316234198143342_n
492928385_1219206289993134_153316234198143342_n
التصالح في مخالفات رئيس مدينة ديرمواس طلبات التصالح ملف التصالح فى مخالفات البناء مدينة ديرمواس مواطنين