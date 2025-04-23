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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس منتحل صفة مسئول بشركة أدوية بتهمة النصب في عابدين

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت نيابة عابدين الجزئية، بحبس عاطل، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامه  بانتحال صفة مسؤول في إحدى شركات الأدوية، والنصب على المواطنين وسرقة هواتفهم المحمولة.

اتهامات النيابة

وأمرت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات، والاستعلام عن صحيفته الجنائية، ووجهت له تهم بانتحال الصفه والكسب غير المشروع والنصب علي المواطنين والسرقة.

اعترافات المتهم


وقال المتهم  في أقواله  أنه كان يستدرج ضحاياه لمقابلته، ويطلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة وأوراقهم بحجة تحميل تطبيق خاص بالشركة وتصوير المستندات، ثم يقوم بمغافلتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم. كما اعترف بارتكابه أربع وقائع أخرى بنفس الأسلوب.


ضبط المتهم

وكانت التحريات قد أسفرت عن ضبط المتهم أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة عابدين، حيث عُثر بحوزته على عدد من الهواتف المحمولة، وأوراق ومستندات وكارنيهات منسوبة لأحد الأشخاص. وبمناقشته، أقر بقيامه بإنشاء إعلان وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه توفير فرص عمل لدى كبرى شركات الأدوية.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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