مدرب أحمال بيراميدز يقضي فترة معايشة في ريال مدريد وليجانيس

لبى إسلام جمال، مدرب أحمال نادي بيراميدز، خلال الأيام الماضية، دعوة رسمية من جانب ناديي ريال مدريد وليجانيس في إسبانيا لقضاء فترة معايشة فنية واحترافية في العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار تطويره المستمر كمدرب محترف والاطلاع على أحدث أساليب التدريب في كبرى الأندية الأوروبية.

معايشة في ريال مدريد

تجدر الإشارة إلى أن أنطونيو بينتوس، المدير الفني للأداء البدني بنادي ريال مدريد، كان أول من وقع عقد تدريب مع إسلام خلال فترة عمله في ريال مدريد كاليفورنيا، ما يعكس العلاقة المهنية والثقة المتبادلة التي امتدت لتفتح آفاقًا جديدة نحو تجربة مميزة داخل النادي الملكي.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أسماء حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إياب الدور تصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في التاسعة من مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا، وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.