أخبار الطقس في السعودية.. ارتفاع درجات الحرارة بعدة مناطق

للحديث عن أخبار الطقس في السعودية نلاحظ أن المملكة العربية السعودية تشهد اليوم الأربعاء طقسًا مشمسًا بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، حيث تتأثر عدة مناطق في المملكة بطقس حار.

الطقس في السعودية .. زيادة درجات الحرارة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم، تقريرًا عن حالة الطقس، حيث تزداد درجات الحرارة السطحية، حيث يُتوقع أن تزيد بمعدل 1.4 درجة مئوية عن المتوسط الطبيعي في عدة مناطق.

وأضاف أن أبرز المناطق المتأثرة بحالة الطقس هي الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، والحدود الشمالية.

ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق هطول أمطار أعلى من معدلاتها الطبيعية، خاصة في المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية، حيث تتزامن هذه التغيرات مع بداية فصل الربيع.

التوقعات المناخية لحالة الطقس في السعودية

وكان المركز الوطني السعودي للأرصاد قد أصدر تقريرا حول توقعات حالة الطقس في السعودية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حلول فصل الربيع، حيث من المرتقب أن تتعرض عدة مناطق بسقوط أمطار على مختلف المناطق.

ويتوقع أن تشهد المملكة خلال شهري أبريل ومايو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة السطحية، حيث يُتوقع أن تزيد بمعدل 1.4 درجة مئوية عن المتوسط الطبيعي.

ومن المناطق المقرر أن تزيد درجة الحرارة فيها الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، والحدود الشمالية.

أما فيما يتعلق بالأمطار، فإن التوقعات تشير إلى هطول أقل من المعدلات الطبيعية في معظم مناطق المملكة خلال هذه الفترة، مما قد يؤثر على موارد المياه والزراعة في بعض المناطق.