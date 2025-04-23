ضمن مبادرة "مودة ورحمة".. وفد من علماء الأوقاف يزور مستشفى سنورس المركزي بالفيوم

قام وفد من علماء الأوقاف بالفيوم، اليوم الأربعاء بزيارة مستشفى سنورس المركزي؛ لبث روح الأمل في نفوس المرضى، ودعوتهم إلى الثقة الكاملة في الله (عز وجل)، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري Usama Elsayed Alazhary، وبرعاية كريمة من الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبإشراف من الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة، والشيخ ياسر محمد، مدير الإدارة.

وقد ضم الوفد كلا من: الدكتور خالد كمال خضر، مفتش بالإدارة، والشيخ ربيع توفيق، مفتش بالإدارة، والشيخ ياسر شعبان، إمام مسجد مبارك، والشيخ عبد الستار إبراهيم، إمام مسجد الراضي، والواعظة الدكتورة هبة مختار.

زيارة المرضى بمستشفى سنورس المركزي

وتفقد الوفد خلال الزيارة بعض الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفى، وشد العلماء من أزرهم، وطمأن العلماء ذويهم، ودعوهم إلى الثقة الكاملة في الله -تبارك وتعالى-، متمنين لهم موفور الصحة والعافية.

تقديم العناية والرعاية للمرضى

كما ثمن العلماء جهود إدارة المستشفى وطاقمه الطبي في توفير المتطلبات الطبية اللازمة، وتقديم العناية والرعاية للمرضى، واستيفائه لجميع عناصر النجاح.

وفي ختام الزيارة،أعرب الوفد المشارك عن خالص رجائهم بمزيد من النجاح للمستشفى، معلنين دعمهم للمستشفى، مقدمين الشكر للأطباء على جهودهم المبذولة، وحسن رعايتهم للحالات الطبية من أبناء القرية والقرى المجاورة، ومؤكدين أن أبناء مصر يستحقون كل ذرة مجهود وتعب، مشيدين بنجاح الفريق الطبي، وقدرتهم على اجتذاب الخبرات الطبية من صناع النجاح الذين يقدمون العلم والمعرفة والخبرة.

من جانبهم عبر العاملون، بالمستشفى -خلال الجولة- عن سعادتهم بزيارة الوفد ودعمهم، مؤكدين أن زيارتهم تشكل دعما كبيرا وثقة في قلوب الناس،وأن الله -تبارك وتعالى- قد اختصهم لتقديم الخطاب الديني الراقي، وأنهم من العلماء الذين اختصهم الله -تبارك وتعالى- بالقبول والحب والمصداقية.

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