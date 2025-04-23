أحمد أبو هارون يزور "البوابة نيوز" ضمن جولاته لانتخابات نقابة الصحفيين.. صور

زار الكاتب الصحفي أحمد يوسف أبو هارون، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، اليوم الأربعاء، مؤسسة البوابة نيوز، ضمن جولاته الانتخابية للمؤسسات الصحفية.

وحظي أبو هارون باستقبال حافل من أسرة “البوابة نيوز”، حيث سادت أجواء ودية بينه وبين الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

وأكد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، أن من أهم أولويات برنامجه الانتخابي مشروع العلاج وتعزيز الوضع المادي للصحفيين ومواجهة منتحلي الصفة ودورات تدريبية متميزة لتأهيل الزملاء للعمل في الأماكن المرموقة بالدولة، مشيرًا إلى تواجد جزء من برنامجه يشمل الزملاء الذين لم يتم تعيينهم، بالإضافة إلى جزء للزملاء البالغين سن المعاش.