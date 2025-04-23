"مذكرات تفاهم مع جامعات أوروبية".. أبرز قرارات مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر جلسته الـ67، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش عددًا من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة.

مجلس الدراسات العليا

واستعرض المجلس، خلال جلساته المتتابعة، عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في قطاع الدراسات العليا والبحوث بمختلف كليات الجامعة، كما تابع المجلس تنفيذ القرارات السابقة والإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، وتوقيع مذكرات تفاهم مع جامعات أوروبية.

وتنشر "البوابة نيوز" أبرز مناقشات وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر والتي جاءت كالتالي:-

1 - متابعة إجراءات القيد في برامج الدراسات العليا بمختلف الكليات.

2 - الموافقة على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

3 - الإطلاع على تقارير الأداء السنوية والنصف سنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

4 - الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

5 - وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأقصر وأكاديمية الرئاسة الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، للتعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الطلاب وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي.

6 - وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع جامعة ديبرسين بدولة المجر، تهدف إلى التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

7 – توجيه الشكر للمشاركين في نجاح مؤتمر شباب الباحثين الذي تم عقده يومي 13 و14 أبريل.

8- توجيه الشكر للمشاركين في نجاح مؤتمر أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، والذي نظمته كلية الطب بالمشاركة مع مؤتمر مصر العليا الدولي الثالث لأمراض المخ والأعصاب، والذي تم عقده في الأقصر خلال الفترة من 10 إلى 11 أبريل 2025.

مجلس الدراسات العليا (1)

مجلس الدراسات العليا (2)

مجلس الدراسات العليا (3)

مجلس الدراسات العليا (4)

مجلس الدراسات العليا (1)

مجلس الدراسات العليا (1)

مجلس الدراسات العليا (2)

مجلس الدراسات العليا (2)

مجلس الدراسات العليا (3)

مجلس الدراسات العليا (3)

مجلس الدراسات العليا (4)