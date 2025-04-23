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الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم
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شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025.

وسجل سعر الدولار اليوم انخفاضا بنحو 9 قروش أخرى ليصل لـ 50.8781 جنيه للشراء و 51.0169 جنيه للبيع، مقابل 50.9678 جنيه للشراء و 51.1001 جنيه للبيع أمس.

وفيما يلي تعرض "البوابة نيوز" الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية والعربية المعلنة من البنك المركزي المصري:

أسعار العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي (USD):

سعر الشراء: 50.8781 جنيه

سعر البيع: 51.0169 جنيه

اليورو (EUR):

سعر الشراء: 58.0824 جنيه

سعر البيع: 58.2562 جنيه

الجنيه الإسترليني (GBP):

سعر الشراء: 67.6882 جنيه

سعر البيع: 67.8780 جنيه

الفرنك السويسري (CHF):

سعر الشراء: 61.8804 جنيه

سعر البيع: 62.0870 جنيه

الدولار الكندي (CAD):

سعر الشراء: 36.8068 جنيه

سعر البيع: 36.9206 جنيه

الين الياباني (JPY) (لكل 100 ين):

سعر الشراء: 35.9308 جنيه

سعر البيع: 36.0314 جنيه

الدولار الأسترالي (AUD):

سعر الشراء: 32.6281 جنيه

سعر البيع: 32.7426 جنيه

الكرونة السويدية (SEK):

سعر الشراء: 5.3081 جنيه

سعر البيع: 5.3312 جنيه

الكرونة النرويجية (NOK):

سعر الشراء: 4.8917 جنيه

سعر البيع: 4.9073 جنيه

الكرونة الدنماركية (DKK):

سعر الشراء: 7.7807 جنيه

سعر البيع: 7.8025 جنيه

اليوان الصيني (CNY):

سعر الشراء: 6.9796 جنيه

سعر البيع: 7.0004 جنيه

أسعار العملات العربية:

الريال السعودي (SAR):

سعر الشراء: 13.5635 جنيه

سعر البيع: 13.6012 جنيه

الدرهم الإماراتي (AED):

سعر الشراء: 13.8508 جنيه

سعر البيع: 13.8905 جنيه

الدينار الكويتي (KWD):

سعر الشراء: 166.1541 جنيه

سعر البيع: 166.6619 جنيه

الدينار الأردني (JOD):

سعر الشراء: 71.6592 جنيه

سعر البيع: 72.0577 جنيه

الريال القطري (QAR):

سعر الشراء: 13.9011 جنيه

سعر البيع: 13.9772 جنيه

الريال العُماني (OMR):

سعر الشراء: 132.1439 جنيه

سعر البيع: 132.5217 جنيه

الدينار البحريني (BHD):

سعر الشراء: 134.9730 جنيه

سعر البيع: 135.3628 جنيه.

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