أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025.
وسجل سعر الدولار اليوم انخفاضا بنحو 9 قروش أخرى ليصل لـ 50.8781 جنيه للشراء و 51.0169 جنيه للبيع، مقابل 50.9678 جنيه للشراء و 51.1001 جنيه للبيع أمس.
وفيما يلي تعرض "البوابة نيوز" الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية والعربية المعلنة من البنك المركزي المصري:
أسعار العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي (USD):
سعر الشراء: 50.8781 جنيه
سعر البيع: 51.0169 جنيه
اليورو (EUR):
سعر الشراء: 58.0824 جنيه
سعر البيع: 58.2562 جنيه
الجنيه الإسترليني (GBP):
سعر الشراء: 67.6882 جنيه
سعر البيع: 67.8780 جنيه
الفرنك السويسري (CHF):
سعر الشراء: 61.8804 جنيه
سعر البيع: 62.0870 جنيه
الدولار الكندي (CAD):
سعر الشراء: 36.8068 جنيه
سعر البيع: 36.9206 جنيه
الين الياباني (JPY) (لكل 100 ين):
سعر الشراء: 35.9308 جنيه
سعر البيع: 36.0314 جنيه
الدولار الأسترالي (AUD):
سعر الشراء: 32.6281 جنيه
سعر البيع: 32.7426 جنيه
الكرونة السويدية (SEK):
سعر الشراء: 5.3081 جنيه
سعر البيع: 5.3312 جنيه
الكرونة النرويجية (NOK):
سعر الشراء: 4.8917 جنيه
سعر البيع: 4.9073 جنيه
الكرونة الدنماركية (DKK):
سعر الشراء: 7.7807 جنيه
سعر البيع: 7.8025 جنيه
اليوان الصيني (CNY):
سعر الشراء: 6.9796 جنيه
سعر البيع: 7.0004 جنيه
أسعار العملات العربية:
الريال السعودي (SAR):
سعر الشراء: 13.5635 جنيه
سعر البيع: 13.6012 جنيه
الدرهم الإماراتي (AED):
سعر الشراء: 13.8508 جنيه
سعر البيع: 13.8905 جنيه
الدينار الكويتي (KWD):
سعر الشراء: 166.1541 جنيه
سعر البيع: 166.6619 جنيه
الدينار الأردني (JOD):
سعر الشراء: 71.6592 جنيه
سعر البيع: 72.0577 جنيه
الريال القطري (QAR):
سعر الشراء: 13.9011 جنيه
سعر البيع: 13.9772 جنيه
الريال العُماني (OMR):
سعر الشراء: 132.1439 جنيه
سعر البيع: 132.5217 جنيه
الدينار البحريني (BHD):
سعر الشراء: 134.9730 جنيه
سعر البيع: 135.3628 جنيه.