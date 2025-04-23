تعليم الفيوم تابعة توزيع الوجبات الساخنة بالمدارس الابتدائية

استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، العميد سامح لبيب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمتابعة توزيع الوجبات الساخنة على تلاميذ المرحلة الابتدائية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم، لتحسين المستوى التعليمي وتوفير بيئة صحية ومغذية للطلاب.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور أحمد سعده، معاون وزير التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، ومحمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وعماد فكري، وكيل إدارة غرب الفيوم التعليمية.

توزيع الوجبات الساخنة على التلاميذ

حيث تم توزيع الوجبات الساخنة على 4 مدارس ابتدائية كتجربة مبدئية فى توزيع الوجبات الساخنة على التلاميذ، وهى، مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية - القسم الابتدائي، مدرسة محمد سالم سالم الابتدائية، ومدرسة الساحة الابتدائية، ومدرسة ملحقة المعلمين بكيمان فارس.

دعم صحة التلاميذ والنهوض بقدراتهم العقلية والجسدية

خلال الزيارة، أشاد العميد سامح لبيب بنظافة قاعات الطعام بالمدارس، وجودة مكونات الوجبات الساخنة المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية هذه الوجبات في دعم صحة التلاميذ والنهوض بقدراتهم العقلية والجسدية، مما يسهم في تحسين التحصيل الدراسي والحد من التسرب المدرسي، والمساعدة على جذب التلاميذ إلى المدرسة

كما وجه الدكتور قبيصي رسالة شكر وتقدير لمعالى الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، على دعم سيادته المتواصل لتعليم الفيوم، ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها بنك الطعام المصري وجمعية صلاح الدين، على التعاون المثمر والفعال مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم في تقديم الوجبات الغذائية الساخنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، مؤكدًا على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم العملية التعليمية.

كما توجة العميد سامح لبيب، ومعاون وزير التضامن الاجتماعي، برسالة شكر وتقدير لمدير تعليم الفيوم، وذلك للجهد المتميز ، والتنظيم الجيد والانضباط فى العمل بمدارس الفيوم، وتوفير بيئة صحية وآمنة أثناء تناول الوجبات، بالإضافة إلى توفير الإضاءة الجيدة والتهوية الكافية والمراوح والنظافة، وكذلك التنظيم الجيد لنزول وخروج التلاميذ بشكل منظم أثناء تناول الوجبات لضمان سلامتهم.

inbound5079869016576690861

inbound1678225251656682205

inbound8113608296422315054

inbound3116485374919669605

inbound5448226651216030263

inbound4236083615511514657

inbound7992747490299677846

inbound8062622299975153634

inbound5279710560881699495

inbound2173302956965908752