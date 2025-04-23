انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لكلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس الذي تنظمه كلية العلاج الطبيعي في الفترة من 23 - 24 أبريل 2025 تحت عنوان "الابتكار في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل" بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق، الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي، الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة الأسبق، طروب طلبه أمين الجامعة، وعدد من عمداء كليات الجامعة، وعمداء كليات العلاج الطبيعي من مختلف الجامعات المصرية، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد.

ورحب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بالمشاركين في المؤتمر وأعرب عن سعادته البالغة بحضور مثل هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى تطوير ممارسات العلاج الطبيعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز أساليب الرعاية الصحية المبتكرة والمستدامة لتعزيز جودة الرعاية وتوفير التعليم الطبي المقدم للطلاب والممارسين لمهنة العلاج الطبيعي كما يهدف المؤتمر إلى سد الفجوة المعرفية وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الكوادر والخبراء في مختلف مجالات العلاج الطبيعي والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية والعلاجية لدى أخصائي العلاج الطبيعي والارتقاء بالمهنة والوصول إلى مستوى متميز من الأداء وتنمية مهارات العاملين في المجال وأيضا مناقشة أفضل الأبحاث المشاركة في المؤتمر.

تعزيز دور الجامعات المصرية في تحقيق الاهداف الانمائية

وأشار الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا إلى أن هذا المؤتمر يأتي اتساقاً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الجامعات المصرية في تحقيق الاهداف الانمائية على المستوى القومي وانطلاقاً من استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تركز على دعم الابتكار وتطوير منظومة البحث العلمي وبناء اقتصاد المعرفة.

أهمية دور العلاج الطبيعي في المجتمع

ولفت الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي ورئيس المؤتمر إلى أن هذا المؤتمر يشارك فيه عدد من الباحثين في مجالات الطب والعلاج الطبيعي والتأهيل ويهدف إلى تحديث وزيادة المكتسبات العلمية لدى الخريجين والطلاب وتفعيل دور الجامعة في نشر العلم بين الخريجين ونشر الوعي بأهمية دور العلاج الطبيعي في المجتمع وزيادة التعاون بين كليات العلاج الطبيعي بالجامعات المصرية بحضور ممثلين من مختلف الكليات على مستوى الجامعات.

وأشار الدكتور سلام علي شوري، مقرر المؤتمر إلى أن هذا المؤتمر يتناول العديد من المحاور أهمها تأهيل ما بعد العمليات الجراحية وجراحات القلب والصدر والعلاج المائي كوسيلة ناجحة في التأهيل الطبي والابتكار في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل والمستجدات في تقنيات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي والاساليب الحديثة في تأهيل الاصابات الرياضية.

وأضاف الدكتور وليد صابر مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يشمل 7 ورش علميه متنوعة في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل و8 جلسات علمية متخصصة منهم جلسة للأبحاث الطلابية ويشارك في المؤتمر 65 محاضر ورؤساء جلسات و500 مشارك من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين من مختلف كليات العلاج الطبيعي على مستوى الجامعات المصرية.

وعلى هامش المؤتمر قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بافتتاح الوحدات العلاجية المتخصصة وأيضا عيادات تخصصية بمركز العلاج الطبيعي، كما قام بافتتاح المعرض الفني لطلاب الكلية والذي يضم أعمال فنية متنوعة.

وفي نهاية الاحتفالية قام الدكتور محمود الشاذلي عميد الكلية بإهداء درع المؤتمر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة.