رئيس جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يبحث مع َمحافظ المنوفية تطوير الشبكة بالمحافظة

توجه اليوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥ المهندس خالد مسعود غمرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بزيارة لديوان عام محافظة المنوفية والتقى باللواء إبراهيم أبو ليمون (محافظ المنوفية).

تعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية ومتابعة سير العمل

وجاء ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية ومتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة و بحث سبل تطوير الشبكة الكهربائية داخل المحافظة والتنسيق المشترك لخدمة المواطنين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والتنسيق بشأن دعم وتطوير الشبكة الكهربائية بالمحافظة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وحرص الغمرى خلال اللقاء على استعراض الموضوعات المشتركة والمتعلقة بين الشركة ومحافظة المنوفية ودراسة سبل حلها والعمل على تذليل العقبات والمشكلات وتوضيح وجه نظر الشركة في تلك الموضوعات ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة.

وفى نهاية اللقاء رحب المحافظ بزيارة رئيس الشركة والوفد المرافق له كما وعد سيادتة بمساعده الشركة في انجاز مهامها والشركة أبدت كامل استعدادها لمعاونة المحافظة في كافة الأمور التي تخص المحافظة لضمان رضا شعب المنوفية بجودة التغذية الكهربية.

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