تضامن الأقصر تستعد لموسم الحج بـ"اجتماع تنسيقي وندوة تعريفية للمناسك".. صور

أقيمت بمقر مكتبة مصر العامة بالأقصر، اليوم الأربعاء، الندوة التعريفية الأولى لمناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام لعام 1446هجرية، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر في إطار الاستعدادات لموسم حج الجمعيات لعام 2025، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبحضور محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

الندوة

"تضامن الأقصر" تنظم الندوة التعريفية الأولى لمناسك الحج

وتضمنت الندوة، التوعية بفريضة الحج وشرح المناسك وتوضيح كيفية أداء الفريضة، كما تم التوعية باحتياجات كل حاج أثناء الرحلة ابتداءً من تجهيز الحقيبة والاحتياطات الطبية اللازمة، والتأكيد على اتباع الارشادات والإلتزام بتعليمات المشرفين لأداء مناسك الحج في سهولة ويسر، كما تم التعارف بين الحجاح لبث جو من الألفة والمودة بين أفراد بعثة الحج من حجاج ومشرفين، كما تخلل الندوة مجموعة من التساؤلات من جانب الحجاج والتي تم الرد عليها جميعا، كما تطرقت الندوة أيضا الى تفاصيل السكن والإقامة وكل ما يتعلق بتفاصيل رحلة الحج.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الندوة التعريفية الأولى لمناسك الحج ضمت جميع أفراد بعثة حج الأقصر باستثناء أفراد مركز اسنا، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم ندوة تعريفية خاصة لهم بمركز إسنا.

حضر الندوة حسن عثمان وكيل المديرية، وكامل فؤاد منصور مدير ادارة الجمعيات، ومحمود عبد الحميد من إدارة المتطوعين بالمديرية، وأعضاء البعثة الإشرافية لحجاج جمعيات الأقصر لهذا العام وهم حسن الضوي، ومحمود يحيى، وعمر رسلان، وسماح طنطاوي.

تضامن الأقصر تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لمشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، قد استضافت الاجتماع التنسيقي الأول لمشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية للعام 1446هـ، استعدادا لموسم حج الجمعيات لعام 2025، بإشراف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

ترأس الاجتماع محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور رئيس وأعضاء مكتب الحج بالمديرية، وأعضاء البعثة الإشرافية لحجاج جمعيات الاقصر لهذا العام وهم حسن الضوي، ومحمود يحيى، وعمر عبد الرحيم، وسماح محمد.

وقدم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، التهنئة لجميع مشرفي البعثة على اختيارهم لبعثة الحج، مؤكدًا على الدعم الكامل لبعثة الحج وأهمية تضافر الجهود وروح التعاون بين المشرفين وبذل قصارى جهدهم لتمثيل المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية دور المشرف في نجاح رحلة الحج وتوفير كافة الخدمات والتيسيرات لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أنه يتم التجهيز لإطلاق الندوات التوعوية والتثقيفية لحجاج الجمعيات باختيار أفضل الأماكن لعقد الندوات.

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الاجتماع التنسيقي (2)

الاجتماع التنسيقي (3)

الندوة التعريفية (1)

الندوة التعريفية (2)

الندوة التعريفية (3)

الندوة التعريفية (4)

الندوة التعريفية (5)

الندوة التعريفية (6)

الندوة التعريفية (7)

الندوة التعريفية (8)

الندوة التعريفية (9)

الندوة التعريفية (10)