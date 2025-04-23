تقام لأول مرة بمشاركة مصر.. بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة الصالات للسيدات

يختتم المنتخب الوطني لسيدات الصالات، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبدالله، المقرر لها غدا الخميس في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى لمنافسات أمم إفريقيا التي تحتضنها المغرب.

ويعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الكابتن نادر رشاد، على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، قبل مواجهة أنجولا.

وأليكم أهم المعلومات عن بطولة كأس أمم أفريقيا للصالات للسيدات:

المنتخبات المشاركة في البطولة

وتضم البطولة 9 منتخبات وهي: مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال، وتنزانيا.

ووصلت الأحد الماضي بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 حتى 30 من الشهر الجاري.

قائمة منتخب الكرة النسائية للصالات

وتضم قائمة الكرة النسائية للصالات 14 لاعبة هن: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.

إعلان الفيفا للبطولة

أعلن مجلس FIFA في الرابع من أكتوبر الماضي عن إطلاق بطولة جديدة وهي كأس العالم لكرة الصالات للسيدات تحت اسم "كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA"، وهي تعد إضافة الجديدة إلى عائلة البطولات العالمية للسيدات، والمقرر اقامتها العام المقبل وتحديدًا خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2025.

أين ستقام البطولة؟

تقام بطولة كأس الامم الافريقية في دولة المغرب على أن تنتقل المنتخبات التي وصلت إلى النهاية للمشاركة في البطولة في الفلبين بجنوب شرق آسيا

ما هي الاتحادات المشاركة في البطولة:

ستتمثل جميع الاتحادات الست في النسخة الأولى لكأس العالم لكرة القدم الصالات للسيدات:

AFC الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

CAF الاتحاد الافريقي لكرة القدم

Concacaf اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم

CONMEBOL اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم

OFC اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم

UEFA الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

عدد المنتخبات المشاركة في البطولة

يشارك في المسابقة 16 منتخبًا، في الفترة من يناير إلى فبراير 2025، وستقام البطولة كل أربع سنوات.

موعد الجدول الرسمي لكأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات للسيدات

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن الجدول الرسمي لكأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات للسيدات 2025، والتي انطلقت أمس في الفترة من 22 إلى 30 أبريل في الرباط بالمغرب.

وتتنافس العديد من الفرق من بينهم المنتخب الوطني الكرة النسائية للصالات في القارة الأفريقية في بطولة مثيرة حيث تتنافس الدول على اللقب الأعلى لكرة الصالات الأفريقية للسيدات.

مشاركة مصر في البطولة

يشارك منتخب مصر في بطولة إفريقيا بمشاركة 8 منتخبات إفريقية، والتي سيتأهل من خلالها منتخبون فقط إلى بطولة كأس العالم في نسخته الأولى 2025.

موعد مباراة مصر في بطولة كأس أمم افريقيا

24 أبريل 2025

المغرب ضد الكاميرون (المجموعة الأولى) - الساعة 8:00 مساءً

أنجولا ضد مصر (المجموعة الثانية) - الساعة 2:00 مساءً

مدغشقر ضد تنزانيا (المجموعة الثالثة) - الساعة 5:00 مساءً

نظام بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA

سيتم تقسيم الفرق المشاركة الستة عشر إلى أربع مجموعات تحتوي كل منها على أربعة فرق، سيتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة إلى دور ربع النهائي، وسيتبع ذلك مباريات نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

وفي الوقت الحالي هناك أربع بطولات نسائية عالمية منظمة من قبل الفيفا: كأس العالم للسيدات لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم الصالات للسيدات.