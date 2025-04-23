قطع مياه الشرب اليوم وغدا بهذه المناطق في الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، قطع المياه من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء، ويستمر حتى صباح اليوم التالي، وذلك بسبب بعض أعمال الصيانة، موضحةً قائمة الأماكن المتأثرة.

موعد قطع المياه في قرى الفيوم

وطالبت شركة مياه الشرب، المواطنين وأصحاب المخابز، والمستشفيات الواقعة في نطاق قطع المياه، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب التي تكفيهم طوال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى، على أن يتم توفير سيارات مياه شرب نظيفة للمناطق المتأثرة في حالة احتياجها وطلبها من الشركة.

وكشفت الشركة، موعد قطع المياه في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، حتى الساعة 4 صباح الغد الخميس.

أماكن قطع المياه في الفيوم

وأفادت الشركة بأنّ أماكن قطع المياه اليوم في محافظة الفيوم تشمل ما يلي:

مدينه الفيوم، جميع أنحاء مدينه الفيوم.

وفي مركز الفيوم وقري الزملوطي، العامرية، مع ضعف ضغوط بالعدوة، وسيلا، البسيونية.

وفي مركز سنورس، وقرية مطرطارس وتوابعها.

تخصيص أرقام لشكاوى مياه الشرب

أعلنت الشركة عن رقم للشكاوى، وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، سيارات مياه شرب نظيفة للمواطنين، وكذلك تستقبل شكواهم عبر رقم شركة مياه الشرب بالفيوم من خلال الخط الساخن 125، أو عبر إرسال رسالة على تطبيق واتس آب عبر رقم 012775358538 أو من خلال إرسال رسالة تتضمن الطلب أو الشكوى على الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.