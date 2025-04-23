استجابة للأهالي.. محافظ الأقصر يوجه برفع قمامة مبنى بحي شرق ورصف طريق

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، سلطات مجلس مدينة الأقصر بالاستجابة الفورية لحل مشكلة عدد من المواطنين المتضررين من وجود كميات كبيرة من القمامة بأحد المباني الخالية الموجودة بحي شرق، وذلك في إطار الاستجابة السريعة والفورية لمطالب وشكاوى المواطنين خلال جولاته الميدانية المستمرة.

رفع القمامة

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تكليف محمد سعيد رئيس حي شرق بتنفيذ حملة نظافة شاملة، تحت إشراف حاتم جابر سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وتكثيف الجهود على مدار الساعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل المستمر على الارتقاء بها، حيث أسفرت الحملة عن رفع حوالى 3 أطنان قمامة وتراكمات صلبة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لمالكي العقار، حيث تم التنبيه عليهم مسبقًا ببناء حوائط للدور الأرضي للعقار لغلق المكان وتجنب إلقاء القمامة به.

كما أهاب رئيس مدينة الأقصر، المواطنين القاطنين بالمنطقة عدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك، مؤكدًا أن هناك حاويتين للقمامة موجودتان باستمرار بجوار العقار.

محافظ الأقصر يستجيب لمطالب أهالي منشأة العماري

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مدينة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف طريق البحاروه من أول طريق المطار إلى الشيخه مدينة بناءً على توجيهات محافظ الأقصر، وذلك بعد زيارته لمنطقة المطار مؤخرًا، واستماعه لطلبات وشكاوي الأهالي، وكان من مطالبهم رصف الطريق المذكور وذلك تخفيفا من معاناتهم وتسهيلا لتنقلاتهم، مؤكدا على فرحة الأهالي واشادتهم بسرعة استجابة محافظ الأقصر لمطلبهم.

وأوضح الشرابي، أنه خلال جولة محافظ الأقصر بالمنقطة، كان قد وجه برصف شارع البحاروة من طريق المطار حتي طريق الشيخة مدينه بعرض ٨ م × طول 1 كم تقريبا ً.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الطرق المحلية، بأعلى المواصفات وبجودة متميزة.

رصف طريق البحاروة (1)

رصف طريق البحاروة (2)

رصف طريق البحاروة (3)

رصف طريق البحاروة (4)

رفع قمامة من مبنى (1)

رفع قمامة من مبنى (2)

رفع قمامة من مبنى (3)

رفع قمامة من مبنى (4)

رفع قمامة من مبنى (5)

رفع قمامة من مبنى (6)

رفع قمامة من مبنى (7)