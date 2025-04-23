الصحة تستقبل وفد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها Africa CDC

استقبلت وزارة الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، وذلك في مستهل زيارة رسمية تمتد حتى 24 أبريل الجاري، وتتضمن تفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة للوزارة.

رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لدعم التكامل بين الدول الأفريقية في مجال الصحة العامة، والارتقاء بكفاءة النظم الصحية، وتعزيز قدرة الدول على التصدي للأوبئة والتحديات الصحية من خلال التقنيات الرقمية الحديثة وضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوفد استهل زيارته بعقد اجتماع مع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير لشؤون السكان، واستعراض مبادرة «الألف يوم الذهبية» بالإضافة إلى جهود رقمنة نظام ترصد المواليد والوفيات، والتي تُعد خطوة محورية في بناء قاعدة بيانات صحية دقيقة وشاملة تدعم التخطيط الصحي السليم.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء استعرض جهود الوزارة في منظومة التحول الرقمي بشأن برنامج التطعيمات، الذي ساهم في تحسين معدلات التغطية وتسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة، مما يعكس التزام الدولة بحماية الصحة العامة وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم عرض أنماط التطوير في النظم الوطنية لترصد الأمراض، من خلال تطبيق النظام الإلكتروني الوطني لترصد الأمراض (NEDSS)، والترصد القائم على الأحداث (EBS)، وترصد الأمراض التنفسية الحادة (ARI)، وهي نظم تعكس قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفعالة للأوبئة والمخاطر الصحية، وتعزز جاهزيتها في مواجهة التحديات المستقبلية.

واستطرد «عبدالغفار» أنه تم استعراض جهود وزارة الصحة والسكان، في تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، من خلال ميكنة خدمات الرعاية الأساسية، وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن (Balanced Score Card)، لمتابعة الأداء وتحسين الجودة، إلى جانب استحداث عدد من الخدمات الصحية الجديدة داخل بعض منشآت الرعاية، ومنها (عيادات علاج السمنة، وعيادات الصحة النفسية) وهو ما يعكس التوجه نحو تقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة تلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية، كما تم الاشارة الى جهود الدولة في تطوير الخدمات الصحية ضمن مباردة حياة كريمة .

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوفد استكمل زيارته بعقد اجتماع مع الدكتور محمد الطيب نائب الوزير للحوكمة والرقابة والمشرف على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آفاق التعاون المتبادل بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة، وخاصة في مجال التحول الرقمي في القطاع الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض أبرز الجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان في عدد من الملفات والمحاور الهامة، حيث تم التطرق إلى دور التحول الرقمي في إدارة الأزمات، كما أكد وفد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، حرصه على الاستفادة من تجربة الوزارة في حوكمة المنظومة الصحية، معربين عن استعدادهم لدعم جهود الوزارة في ملف الصحة الرقمية، من خلال إفاد الخبراء في هذا المجال.

ونوه المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الزيارة تأتي امتدادًا لعلاقات التعاون الوثيقة والمستمرة بين وزارة الصحة والسكان، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي شهدت تبادلًا مثمرًا للخبرات والمعرفة الفنية، على مدار السنوات الماضية، لاسيما في مجالات الترصد والاستجابة للأوبئة، وبناء القدرات، وتعزيز نظم الصحة العامة على المستوى القاري، حيث أسفر هذا التعاون عن نجاحات ملحوظة في دعم قدرات مصر والدول الأفريقية في التصدي للتحديات الصحية المشتركة، بما يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة نحو بناء أنظمة صحية قوية ومرنة.

حضر اللقاء الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة.

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