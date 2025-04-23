حبس مسجل خطر بتهمة سرقة الدرجات النارية بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية اليوم، بحبس مسجل خطر سرقات، في اتهامه بسرقة الدرجات النارية، بأسلوب "توصيل الاسلاك"، واخر بتهمة شراء مسروقات والتستر علي المتهم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بالاستعلام عن صحيفته الجنائية.

بداية الواقعة

القى رجال المباحث القبض على ضبط عاطل ، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المقطم ، تخصص نشاطه الإجرامى

فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك ".

اعتراف المتهم

وبمواجهته إعترف بإرتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية "تم ضبطه" وبحوزته الدراجات النارية المستولى عليها.



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وتمكن رجال المباحث من ضبط إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" لقيامها بسرقة (مبالغ مالية "عملات أجنبية محلية" – قطعة مشغولات ذهبية) من مسكن أحد الأشخاص "تعمل طرفه" بدائرة قسم شرطة المعادى ، وأضافت بالتصرف فى قطعة المشغولات الذهبية لدى عميلها (سيئ النية "مالك محل مصوغات") تم ضبطه وبحوزته المشغولات المستولى عليها .. وأقرت بإنفاقها المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية