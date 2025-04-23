منتخب الكرة النسائية للصالات يختتم تدريباته لمواجهة أنجولا في أمم أفريقيا

يختتم المنتخب الوطني لسيدات الصالات، تدريباته اليوم الأربعاء استعدادًا لمباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبدالله، المقرر لها غدا الخميس في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى لمنافسات أمم إفريقيا التي تحتضنها المغرب.

ويعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الكابتن نادر رشاد، على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، قبل مواجهة أنجولا.

المنتخبات المشاركة في البطولة

وتضم البطولة 9 منتخبات وهي: مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال، وتنزانيا.

ووصلت الأحد الماضي بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 حتى 30 من الشهر الجاري.

قائمة منتخب الكرة النسائية للصالات

وتضم قائمة الكرة النسائية للصالات 14 لاعبة هن: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.



