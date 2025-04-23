رئيس جامعة المنيا يشارك فى فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في فعاليات الدورة السابعة والخمسين، للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، الذي عُقد في رحاب الجامعة الدولية بدولة الكويت خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل الجاري

حضر المؤتمر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية،والدكتور عبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ونخبة من الأكاديميين المختصين، من مختلف الدول العربية.

أعرب الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الأكاديمي البارز، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات العربية وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي في الوطن العربي

وأشار إلى أن المؤتمر يشكل منصة رئيسية لتبادل الرؤى والخبرات بين صناع القرار في التعليم العالي، من وزراء ورؤساء جامعات وخبراء، لمناقشة قضايا محورية مثل تطوير منظومة التعليم، وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز الابتكار والرقمنة في العملية التعليمية.

التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي

وناقش المؤتمر، الذي عُقد تحت شعار "التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي"، عددًا من القضايا الاستراتيجية في مجال التعليم العالي، بما في ذلك تطوير منظومة التعليم، تعزيز الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات العربية، تأهيل الخريجين لسوق العمل، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي في العملية التعليمية.

بنك المعرفة العربي

على هامش المؤتمر، نُظمت جلسة حوارية بعنوان "بنك المعرفة العربي"، شارك فيها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة جينا سامي الفقي، المشرف العام على بنك المعرفة المصري، والمهندس ماجد الصادق، أمين بنك المعرفة المصري.

وشهدت الجلسة تبادلاً ملهمًا ومثيرًا للأفكار بهدف تشكيل نظام تعليم عالي أكثر مرونة وتأثيرًا وتطلعًا نحو المستقبل في العالم العربي.

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