مصر تواصل الإبهار.. المؤتمر الفني يمهد لانطلاق أضخم بطولة عربية للرماية

أقيمت اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الفني للبطولة العربية للرماية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، بمشاركة 300 رامٍ ورامية من 19 دولة عربية.

حيث تستضيف ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي منافسات البندقية والمسدس ضغط الهواء، بينما تُقام منافسات الخرطوش على ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر، ويُعد هذا المؤتمر منصة رئيسية لتنسيق الجوانب الفنية والتنظيمية للبطولة، وضمان سير المنافسات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

المؤتمر الفني

شهد المؤتمر حضور المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية والسيد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ورؤساء وفود الاتحاد العربي للرماية، واللجان الفنية والتحكيمية، بالإضافة إلى مديري الفرق المشاركة.

تم خلال الجلسات مناقشة اللوائح الفنية المعتمدة، وتوزيع الجداول الزمنية للمنافسات، وآليات تسجيل النتائج، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات السلامة والأمان في ميادين الرماية.

الدول المشاركة في البطولة العربية

ويشهد الحدث الرياضي الأبرز لهذا الموسم مشاركة نحو 300 رامي ورامية من 19 دولة عربية، هي: قطر، السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا، مصر (البلد المضيف).

وتُعد هذه البطولة فرصة لتعزيز التنافس العربي في رياضة الرماية، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، مما يسهم في رفع مستوى اللعبة على الصعيد الإقليمي.