مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر يناقش تصور امتحانات الترم الثاني.. صور

عقدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس شؤون التعليم والطلاب، بحضور وكلاء الكليات، وأعضاء المجلس؛ لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

المجلس

مجلس التعليم وشؤون الطلاب يناقش مستجدات العملية التعليمية

ناقش مجلس التعليم وشؤون الطلاب، عددًا من الموضوعات المهمة تتعلق بسير العملية التعليمية وانتظامها داخل كليات الجامعة، من أبرزها: وضع تصور للاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مع التأكيد على متابعة الأنشطة الطلابية؛ لضمان تفعيلها بشكل إيجابي، كما تم مناقشة عددًا من الموضوعات الخاصة بالمنظومة التعليمية والتي تم الاتفاق على رفع التوصيات إلى مجلس الجامعة لاعتمادها، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة، كما اعتمد المجلس الأعداد المقترحة للقبول في العام الجامعي الجديد 2025 /2026.

وخلال اجتماع مجلس التعليم وشؤون الطلاب، أكدت رئيس جامعة الأقصر، أهمية التنسيق والتكامل بين الكليات؛ لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، وتحقيق خدمات متميزة للطلاب.

كما شددت الدكتورة صابرين عبدالجليل، على ضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية الهادفة والتي تصقل مهارات الطلاب؛ بهدف تخريج كوادر واعدة ومسؤوولة ونافعة لمجتمعها ووطنها.

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