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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الداخلية الأردني: ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من جانب الإخوان

وزير الداخلية الأردني
وزير الداخلية الأردني مازن الفراية
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كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

وأكد وزير الداخلية الأردني ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، وبالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.

وأشار الفراية إلى أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين الأردنيين، بحسب ما أورده موقع المملكة الإخباري.

وأعلن الوزير الأردني حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، واعتبار أي نشاط للجماعة أيًا كان نوعه عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة، وفقا لما أورده موقع المملكة الإخباري.

وأشار إلى اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، إلى جانب حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكد على إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، ومنع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها، مضيفا أن الإجراءات اللازمة ستتخذ بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.

زير الداخلية الأردني مازن الفراية تصنيع المتفجرات جماعة الإخوان المسلمين