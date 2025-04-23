ads
الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الداخلية الأردني يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان في المملكة

وزير الداخلية الأردني مازن
وزير الداخلية الأردني مازن الفراية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، واعتبار أي نشاط للجماعة أيًا كان نوعه عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وقال وزير الداخلية الأردني خلال مؤتمر صحفي، إن تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة، وفقا لما أورده موقع المملكة الإخباري.

وأشار إلى اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، إلى جانب حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكد على إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، ومنع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها، مضيفا أن الإجراءات اللازمة ستتخذ بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.

وقال إن الجماعة الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

وزير الداخلية الأردني مازن الفراية جماعة الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين