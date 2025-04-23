وزير الداخلية الأردني يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان في المملكة

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، واعتبار أي نشاط للجماعة أيًا كان نوعه عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وقال وزير الداخلية الأردني خلال مؤتمر صحفي، إن تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة، وفقا لما أورده موقع المملكة الإخباري.

وأشار إلى اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، إلى جانب حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكد على إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، ومنع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها، مضيفا أن الإجراءات اللازمة ستتخذ بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.

وقال إن الجماعة الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.