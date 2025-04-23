«أنا حر وعمري ماخاف».. تفاصيل انفعال ماجد المصري وتكسير «آيباد» على الهواء

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 02:43 م

تصدر الفنان ماجد المصري مواقع التواصل؛ بعد انفعاله على الهواء خلال برنامج لبناني بسبب تعرضه لموقف مُحرج خلال لقائه المتلفز، إذ طلب الإعلامي عرض فيديو للفنان «مثير للجدل»، ما أثار غضب ماجد المصري وجعله يكسر «الآيباد» الذي يحمل مقطع الفيديو لمنعه من عرضه على الهواء برسالة تحذيرية.



ورد ماجد المصري قائلا على طلب عرض الفيديو: «لا متعرضش الفيديو أكيد لا متعرضش الفيديو.. الفيديو مش فاضح.. ولو عندي حاجة فيها فضايح هتتنشر لوحدها على السوشيال، ولو عندك الجرأة تنشره انشره.. وبصراحة أنا حر وعمري ماخاف.. الفيديو حاجة فنية عشان الناس متفكرش أنه حاجة غريبة بس من الحاجات اللي مش بحبها».