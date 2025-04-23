محافظ المنوفية يلتقي رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء لبحث التعاون المشترك

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بمكتبه مع المهندس خالد غمري، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي والشركة بشأن دعم وتطوير منظومة قطاع الكهرباء بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين، جاء ذلك بحضور المهندسة هدى ساتي رئيس قطاعات الشبكات والتحكم بالشركة، المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء المنوفية.

بحث سبل التعاون لتطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة الشبكات بالمنوفية

تناول اللقاء بحث ومناقشة موضوعات العمل المشتركة وسبل الارتقاء بالبنية التحتية بقطاع الكهرباء ورفع كفاءة مستوى الشبكات بمراكز ومدن وقرى المحافظة والموقف الحالي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية للشركة.

وأكد محافظ المنوفية على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين ضمن استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة.

الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم البنية التحتية لمشروعات قطاع الكهرباء

وخلال اللقاء أعرب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن سعادته بهذا اللقاء والتأكيد على استمرار التعاون الوثيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة لإنجاز الأعمال والنهوض بقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم البنية التحتية لمشروعات قطاع الكهرباء كونه أحد أهم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر في حياتهم اليومية، مثمنا جهود المحافظ الميدانية الملموسة ومتابعته المستمرة ميدانيا لكافة مواقع العمل وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الخدمية والتنموية وإحداث طفرة حقيقية بشتى القطاعات المستهدفة.