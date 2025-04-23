محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري بدعم من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وبالتعاون مع اللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة.

مشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم

زيادة التدفقات السياحية وتشغيل محور مروري يربط بين مدن أسوان والبحر الأحمر

جاء ذلك في ظل جهود الدولة للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة التدفقات السياحية وتشغيل محور مرورى يربط بين مدن أسوان والبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة النقل.

وأوضح محافظ أسوان، أن طريق إدفو / مرسى علم لم يتم صيانته ورفع كفاءته منذ 22 عاما بما سيساهم بشكل مباشر فى الربط بين أكبر المدن السياحية بالغردقة ومرسى علم وإدفو لجذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين للمعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بعروس المشاتي.

تنفيذ مشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بنسبة 42 % وبتكلفة 85 مليون جنيه

وأوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري بأنه جاري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم، والتى وصلت إلى 42 %، وبتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ الطبقة الرابطة بطول 3.5 كم ، ورش طبقة التشريب بطول 4 كم، وطبقة الأساس بطول 5 كم حيث يمتد الطريق من محطة إدفو وحتى قرية الرضوانية بنهاية قرى وادي عبادي ليحقق بذلك التأمين الكامل للمتردين عليه من المواطنين والأفواج السياحية.

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