أحمد أبو الغيط: خطط التهجير أعطت للاحتلال الإسرائيلي الذريعة لقتل المدنيين في غزة

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إننا نحتفي بالذكرى الـ80 لتأسيس الجامعة العربية، والوضع العربي يواجه أوضاعًا هي الأقسى في تاريخه المعاصر.

وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال الدورة العادية الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن الثمن الذي تدفعه الشعوب يفوق الوصف، موضحًا أن العروبة ما زالت تمثل النسيج الرابط لأوصال هذه الأمة.

وتابع، أن إسرائيل تمارس حرب إبادة على سكان غزة، موضحًا أن الحرب الوحشية الإسرائيلية تتواصل يوميًا ضد المدنيين في قطاع غزة مع صمت كامل لمن يتشدقون بالقيم، مشيرًا إلى استشهاد ما يقرب من 50 ألف فلسطيني في عام ونصف العام.

وتابع، أن التطهير العرقي هو هدف الحرب في غزة، موضحًا أن خطط التهجير أعطت للاحتلال الإسرائيلي الذريعة في الإمعان بقتل المدنيين في غزة.

وأردف، الأمين العام للجامعة العربية، أن صمت العالم على هذا الوضع المتجرد من الإنسانية هو صمت مخجل ومشين.