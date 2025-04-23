ads
الأربعاء 23 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد أبو الغيط: خطط التهجير أعطت للاحتلال الإسرائيلي الذريعة لقتل المدنيين في غزة

أبو الغيط
أبو الغيط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إننا نحتفي بالذكرى الـ80 لتأسيس الجامعة العربية، والوضع العربي يواجه أوضاعًا هي الأقسى في تاريخه المعاصر.

وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال الدورة العادية الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن الثمن الذي تدفعه الشعوب يفوق الوصف، موضحًا أن العروبة ما زالت تمثل النسيج الرابط لأوصال هذه الأمة.

وتابع، أن إسرائيل تمارس حرب إبادة على سكان غزة، موضحًا أن الحرب الوحشية الإسرائيلية تتواصل يوميًا ضد المدنيين في قطاع غزة مع صمت كامل لمن يتشدقون بالقيم، مشيرًا إلى استشهاد ما يقرب من 50 ألف فلسطيني في عام ونصف العام.

وتابع، أن التطهير العرقي هو هدف الحرب في غزة، موضحًا أن خطط التهجير أعطت للاحتلال الإسرائيلي الذريعة في الإمعان بقتل المدنيين في غزة.

وأردف، الأمين العام للجامعة العربية، أن صمت العالم على هذا الوضع المتجرد من الإنسانية هو صمت مخجل ومشين.

أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية الجامعة العربية قطاع غزة غزة للاحتلال الإسرائيلي