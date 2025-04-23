كواليس حفظ التحقيقات في بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالشهادة الزور

اسدلت النيابة العامة بالجيزة، الستار في بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالإدلاء بشهادة كاذبة خلال محاكمة المخرج عمر زهران، في واقعة سرقة مجوهرات، بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، بجريمة "الشهادة الزور".



اتهام هالة صدقي بالشهادة الزور



كانت قد قدمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف بلاغ تتهم فيه الفنانة هالة صدقي، بالادلاء بشهادة كاذبة في قضية سرقة المجوهرات المتهم فيها المخرج عمر زهران.

نفي هالة صدقي للاتهام



وكشفت أقوال الفنانة هالة صدقي أثناء مثولها أمام جهات التحقيق، نفي كل الاتهامات الموجهة بشأن الإدلاء بشهادة كاذبة، حيث أوضحت أن ما أدلت به أمام المحكمة من شهادة كان بناءاً على ما نقله إليها بعض المقربين من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، بأن زوجها المخرج خالد يوسف مسؤول عن الواقعة.

واضافت خلال أقوالها أنها لا تملك أدلة دامغة على صحة ما نقله إليها هؤلاء الأشخاص المقربين من عدمه.

شهادة هالة صدقي



وفي ذات السياق أشار دفاع الفنانة هالة صدقي أمام جهات التحقيق، أن ما أدلت به موكله أثناء المحاكمة من شهادة لم يؤثر على مجريات قضية سرقة المجوهرات، ولم تبني حكمها على هذه الشهادة، وبأن موكلته لم تتجاوز الحقيقة، وبناءا على ذلك لا تتحمل الفنانة هالة صدقي اي مسؤولية جنائية.

