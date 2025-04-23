محافظ الأقصر يتفقد محطة صرف صحي السلام تمهيدًا لافتتاحها.. صور

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، زيارة إلى مدينة أرمنت، اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمركز، في إطار جولاته الميدانية بمراكز ومدن المحافظة، في اطار المتابعة الميدانية للمشروعات المخطط الانتهاء منها قبل ٣٠ يونيو المقبل.

محافظ الأقصر

وأستهل محافظ الأقصر، جولته بمشروع صرف صحي قرية السلام، والذى يتكون من ٣ محطات رفع وهم ( السلام الرئيسية ـ السلام الفرعية ـ حاجر ارمنت الغربي ).

واستمع محافظ الأقصر لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن المشروع، حيث بلغت تكلفة المشروع 204 مليون جنية، ويخدم نحو 26 ألف نسمة من سكان قرية السلام وتوابعها.

وخلال الجولة، أكد محافظ الأقصر على أهمية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لأنهاء الوصلات المنزلية بالتوازي مع الأنتهاء من شبكات الانحدار.

محافظ الأقصر يتفقد المركز التكنولوجي بقرية السلام

كما تفقد محافظ الأقصر، المركز التكنولوجى بقرية السلام، حيث التقى عددا من المواطنين المترددين على المركز والذين أثنوا على الخدمات المقدمة بالمركز كونه ساهم فى التيسير عليهم من عناء الذهاب للخدمات الحكومية بالمدينة، كما أجرى حوار مع العاملين بالمركز التكنولوجي حول المعاملات والإجراءات التى تمت اليوم.

وفى ختام الجولة، تفقد محافظ الأقصر سير أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق حاجر السلام بداية من كوبري البنزينة، في أول الطريق الزراعي الغربي، وحتى مفارق ابو دغار وابو قليعي بطول ٣ كيلو متر وعرض ٨ متر، والذى ينفذه جهاز تعمير البحر الأحمر من خلال مبادرة حياة كريمة، حيث وجه محافظ الأقصر بسرعة إنجاز الأعمال من رصف الطريق.

رافق محافظ الأقصر، خلال جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت، واللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق، والمهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

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