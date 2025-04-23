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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في الزاوية الحمراء

صورة أرشيفة
صورة أرشيفة
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 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص في سرقة المواطنين بالاكراه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالسجن المشدد 5 سنوات. 

اعترفات المتهمين 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين اعترفوا ارتكاب وقائع سرقات بالإكراه وذلك تحت تهديد السلاح وبث الرعب في الضحايا لأخذ المال منهم وأنه ارتكبوا 5 وقائع بتلك الطريقة ضبط تشكيل عصابي في سرقة المواطنين تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من عدد من المواطنين يفيديون بتعرضهم للسرقة من قبل عاطلين بدائرة القسم تحت تهديد السلاح الابيض وعلي الفور شكلت قوات الامن فريق بحث وتحري وباجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الوقائع عاطلين لهما معلومات جنائية ، عقب تقنين الاجراءات 

وباعداد الاكمنة اللازمة نجحت قوة من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط المتهمين 

وبمواجهتهما اعترافا باحترافهما مزاولة نشاط السرقة بالاكراه تحت تهديد السلاح الابيض وتمكنوا بتلك الوسيلة من ارتكاب 5 وقائع سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات. 

وضبط بحوزة المتهمين سلاحين عبارة عن مطواة وكذلك و1500 جنيه متبقي من حصيلة نشاطهما الاجرامي ودراجة مارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابي سرقة المواطنين السجن المشدد 5 سنوات