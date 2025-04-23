وكيل صحة البحيرة يحيل عددا من أطباء وتمريض مستشفى بدر المركزي للتحقيق

قرر الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إحالة عدد من الأطباء والتمريض بمستشفى بدر المركزي للتحقيق، بسبب تأخرهم في فتح العيادات الخارجية، وعدم التزامهم بمواعيد العيادات، وشدد على إدارة المستشفى بضرورة فتح العيادات مبكراً والالتزام بذلك.

جولة تفقدية لوكيل صحة البحيرة

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مستشفى بدر المركزي، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بها، والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بعض أقسام العمل المختلفة، حيث قام بالمرور على العيادات الخارجية، كما قام بالمرور على مبنى نفقة الدولة، وشدد على ضرورة الإسراع في رفع كفاءة المبنى وجودة أداء الخدمه وحسن التعامل مع المترددين.

ثم توجه لمتابعة العمل بقسم الكلى للتأكد من وجود المستلزمات والتعامل مع المرضى بشكل جيد والخدمة المقدمة لهم، واطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالكلى، وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

كما التقى عدد من المواطنين لبحث شكواهم، واستبين من المواطنين عن رأيهم فى الخدمة المقدمة لهم، وشدد على الطاقم الطبي وفريق العمل بالإنضباط الإداري، مؤكدا بأن تقديم الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين بمستوي جيد ولائق هو هدف الجميع، وهدفنا الأساسي إيصال المواطن لمرحلة الرضاء التام عن الخدمة الطبية المقدمة له .

وفى نهاية جولته أكد على الفريق الطبي والإداري القائم على العمل، بحسن تنظيم العمل والحرص على نظافة المستشفى ، والحفاظ على تقديم الخدمة للمواطنين بشكل متميز ومتقدم.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية، وخاصة المستشفيات، للتأكد من انتظام سير العمل ، والوقوف على عمل المستشفيات بأعلى كفاءة، والإطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن .