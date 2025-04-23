محمد مصطفى يغادر إلى إثيوبيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للتايكوندو

غادر المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للتايكوندو، والتي ستقام غداً الخميس، على هامش انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة 2024 – 2028.

ممثلا عن مصر في الجمعية العمومية

وتوجه المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتابكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للتايكوندو ممثلا عن مصر في الجمعية العمومية.

اعتماد فوز إيدي إيزاكا

وتشهد الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للتايكوندو اعتماد فوز إيدي إيزاكا، رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو الحالي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس اتحاد النيجر، ورئيس اللجنة الأولمبية، برئاسة الاتحاد الإفريقي لدورة جديدة بالتزكية، وذلك بعد عدم تقدم أي مرشح آخر أمامه

ومن جانب آخر، يستعد منتخب مصر للتايكوندو للمشاركة في بطولة كأس رئيس أفريقيا، التي تقام في أديس أبابا خلال الفترة من 25 حتى 28 أبريل الجاري.