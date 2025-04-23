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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية

الجامعة العربية
الجامعة العربية
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن فضائية اكسترا نيوز.

أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية

انطلقت قبل قليل، أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «اإكسترا نيوز».

ومن المقرر أن يبحث المندوبون الدائمون بنودًا مهمة، أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية في «بغداد».

سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

كما تناقش أعمال الدورة العادية، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وبدء إعادة إعمار القطاع وإطلاق أفق سياسي للوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.

الدول العربية إسرائيل الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية