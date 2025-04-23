"تكنولوجيا الأغذية" يواصل تنظيم برامج تدريبية لطلاب الجامعات المصرية

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبي لـ 30 طالبا من قسم علوم الأغذية -كلية الزراعة - جامعة القاهرة و لمدة 10 أيام .

دور وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي

يتضمن البرنامج التدريبي محاضرة تعريفية عن دور وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال المشاريع القومية الزراعية والتي تتضمن التوسع الأفقي والرأسي في الانتاج الزراعي وايضا التعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية و رؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع التصنيع الغذائي ومساهمته في حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمستهلك المصري وتقليل الاستيراد والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما يتضمن البرنامج التدريبي التعرف على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية–الأغذية الخاصة والتغذية –الألبان ومنتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز والعجائن و هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.

إعداد خريج يواكب التكنولوجيات الحديثة

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبي يهدف الى إعداد خريج متميز يواكب التكنولوجيات الحديثة في مجال التصنيع الغذائي والتعرف على كل ما هو جديد في مجال نظم جودة وسلامة الأغذية لتأهيل الطلاب لسوق العمل واكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة فى مجال تصنيع وحفظ وتحليل الأغذية حيث يتضمن البرنامج التعرف على التكنولوجيا الحديثة في حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها وكيفية تطوير منتجات غذائية جديدة تلبى كافة أذواق المستهلكين وكذلك التدريب على انتاج منتجات غذائية للفئات الخاصة مثل مرضى حساسية الجلوتين وحساسية اللاكتوز وأصحاب الأمراض المزمنة .

كما يتضمن البرنامج تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة وكيفية اجراء الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيولوجية والحسية التي تجرى على الأغذية لتحديد جودتها والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي بالإضافة الى التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج و التداول وكيفية الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية سواء مخلفات صلبة أو سائلة للمحافظة علي البيئة وزيادة العائد الاقتصادي من خلال القيمة المضافة.

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