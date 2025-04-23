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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الداخلية الأردني يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن نشاطات تنظيم الإخوان الإرهابي

وزير الداخلية الأردني
وزير الداخلية الأردني مازن الفراية
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يعتزم وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عقد مؤتمرا صحفيا يتعلق بنشاطات ما يسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة.

وأوضحت صحيفة الدستور الأردنية، أن المؤتمر الصحفي للفراية سيعقد اليوم الأربعاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

أعلنت السلطات الأردنية الأسبوع الماضي، عن القبض على مجموعة إرهابية ينتمون إلى جماعات غير مرخصة في الأردن.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية كانت تتابع تحركات هذه الخلية منذ عام 2021، في إطار عملية سرية امتدت لأربع سنوات، وأسفرت عن إحباط عمليات إرهابية خطيرة كانت تستهدف مناطق حيوية في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، وتبيّن من المعلومات أن بعض المواد المتفجرة كانت مخزنة في مستودعات مغطاة بالخرسانة، ما يشير إلى درجة عالية من السرية والتخطيط.

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