وزير خارجية الأردن: السلام العادل هو الحل الدائم لمنطقتنا العربية

الأربعاء 23/أبريل/2025 - 01:34 م

أكد وزير الخارجية، الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، دعم المحادثات التي تتبناها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى تسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على هوية القدس التاريخية.

وقال -خلال أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية- إن السلام العادل هو الحل الدائم لمنطقتنا العربية، لافتًا إلى أن الشعب السوري يستحق أن نقف معه في هذه اللحظة التاريخية.

وانطلقت قبل قليل، أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

ومن المقرر أن يبحث المندوبون الدائمون بنودًا مهمة، أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية في «بغداد».

كما تناقش أعمال الدورة العادية، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وبدء إعادة إعمار القطاع وإطلاق أفق سياسي للوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.