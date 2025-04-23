وفاة طالب بالصف الثاني الإعدادي داخل مدرسة في البحيرة

شهدت مدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية ببندر دمنهور بمحافظة البحيرة، وفاة تلميذ بالصف الثاني الإعدادي داخل المدرسة.

وفاة طالب بالصف الثاني الإعدادي داخل مدرسة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور قسم شرطة دمنهور يفيد بنقل تلميذ بالمرحلة الإعدادية فاقد الوعي لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة دمنهور.

التقرير الطبي المبدئي للوفاة

وكشفت التقرير الطبي الصادر من المستشفى بوصول التلميذ يوسف محمد عوض البستاوى، بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم بمدينة دمنهور، الي المستشفي في حالة توقف تام لعضلة القلب دون أي علامات حيوية ظاهرة عليه.

وأشار التقرير الي أنه تم عمل إنعاش للقلب ولكن دون استجابة.

وأعلنت المستشفى وفاته.

وفي سياق متصل، انتقل الدكتور خالد عبد البديع الدقلة، مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية، للمستشفي لمتابعة الحالة.