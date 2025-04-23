بيسيرو يقود استعدادات الزمالك لاستئناف الدورى.. ومجلس ميت عقبة يجهز صدمة لـ"زيزو"

يقود البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الفارس الأبيض للمضى قدمًا نحو الاستعداد الجيد لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حيث يستعد الفريق الأول لنادى الزمالك، لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى مطلع مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة البطل.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، يوم الإثنين الماضى بعد ان منحهم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة سموحة يوم الأربعاء الماضى، في بطولة كأس عاصمة مصر، والتى ودعها رغم فوزه بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات.

بيسيرو يقود الزمالك للاستعدادت لأستئناف الدورى

ويعمل بيسيرو فى تلك الفترة على وضع لاعبيه فى قمة تركيزهم فى الفترة المقبلة من أجل الاستعداد الجيد لاستئناف المسابقة من جديد، وتحقيق نتائج تأهله للمنافسة على البطولة، ومصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد الخروج من البطولات المحلية والقارية.

وتعد بطولة الدورى هى الأقرب للزمالك هذا الموسم فى ظل المنافسة الشرسة التى يدخل معه فيها الأهلي حامل اللقب وبيراميدز المتحفز للتتويج بالبطولات، بعد وصولة لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويحث المدير الفنى لفريق الزمالك، طوال تلك الفترة لاعبي الفارس الأبيض على طى أحداث الفترة السابقة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى يحمل لقبها، وذلك على يد ممثل جنوب أفريقيا، وتوديع منافسات كأس الرابطة من دور المجموعات.



الزمالك يجهز صدمة لـ “زيزو”

ولا حديث يشغل عشاق الفارس الأبيض فى تلك الفترة سوى الحديث عن أحمد سيد "زيزو"، الذى تعرض للتجميد بعد الأحداث التى لاحقت فترة المفاوضات معه من أجل التجديد للقلعة البيضاء، وعلى إثرها دخل اللاعب فى مشادة مع لجنة التجديدات، ليعلن مجلس الإدارة تجميد اللاعب وتحويله للتحقيق بعد الأنباء التى ترددت حول توقيعه للغريم التقليدى الأهلى.

ولم يمثل اللاعب فى الموعد الذى حدد له السبت الماضى، للتحقيق معه بعد مهاجمته إدارة النادى عبر وسائل الإعلام.

وكشفت "البوابة" من مصادرها، عن اتجاه مجلس إدارة الزمالك باتخاذ إجراء عقابى بخصم 25% من مستحقات "زيزو" هذا الموسم.

حيث جهزت الشئون القانونية للزمالك، ملفًا كاملاً عن المخالفات التي وقع فيها زيزو خلال الفترة الحالية، وأن مستحقاته المتأخرة تبلغ 9 ملايين جنيه، لكن الزمالك سيعاقبه بخصم 25% بسبب غيابه عن التدريبات دون إذن مسبق.

ومن ضمن القرارات والمستحقات التى يسعى الزمالك لأخذها من زيزو، هى العوائد الإعلانية التي أبرمها اللاعب، والتي يحق للأبيض، أن يحصل على نسبة 20% منها.