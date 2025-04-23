جامعة القاهرة تكرم مخرج "حاجة تخوف" وتشيد بأبطاله

قدم مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي، العرض المسرحي "حاجة تخوف" أمس الثلاثاء، على مسرح قبة الجامعة، بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، و٣٥٠٠ طالب وطالبة في مبادرة من أجل مصر، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

جامعة القاهرة تكرم المخرج خالد جلال

وعقب انتهاء العرض كرم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح والمشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفني، الذى أعرب عن سعادته بالتكريم خلال كلمة ألقاها لجمهور العرض، ودائما يفتخر بأنه تخرج من مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أن مسرح القبة له مكانته العريقة وشهد أحداثا فنية وثقافية هامة وتغنت عليه كوكب الشرق "أم كلثوم " بروائع فنها، والعديد من المشاهير المصريين والعرب .

وقد شهد العرض تفاعلا كبيرا من الجمهور من الطلاب والطالبات، وهو عرض الدفعة الثالثة من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني دفعة "علي فايز" صياغة وإخراج خالد جلال، وتعد هذه المرة الثالثة التى يعرض مركز الإبداع الفنى عروضه المسرحية على مسرح قبة الجامعة، بعد تقديم عرض "قهوة سادة" وعرض "بعد الليل".