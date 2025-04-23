رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

بعث الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء، اليوم الذي استردت فيه مصر عزتها وكرامتها.

ملحمة مصرية مُبهرة

وقال رئيس الجامعة في نص برقيته: "يطيب لي في هذه المناسبة الغالية على قلب الشعب المصري العظيم، ذكرى الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أرض الأمن والسلام، هذه الذكرى التي تُعد تتويجًا عظيمًا لملحمة مصرية مُبهرة، عامرة بالعطاء والتضحيات والبطولات، التي تعد بحق شاهد صدق على براعة وأصالة القيادة المصرية التي تجلت في قواتنا المسلحة الباسلة، وما تم تحقيقه على أرض الوطن من أمن واستقرار، وحماية مكتسباته وإنجازاته، وتحقيق السلام الشامل القائم على العدل، ليظل كل شبر من أرض مصر الغالية، طاهرًا، نقيًا، مقدسًا.

ودعي الله عز وجل، بأن يُديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان، ويحفظ شعبها العظيم، ويُوفق فخامتكم إلى مزيد من الإنجازات والعطاء في سبيل رفعة الوطن.