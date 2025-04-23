إيقاف أعمال 3 أبنية مخالفة وإزالة 4 أسوار بأحياء الأقصر.. صور

نفذت سلطات مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملات مكبرة، في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال الرصد الميداني لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة ووقف أعمال البناء المخالف، والمتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات وإزالتها في المهد، حيث تم التحفظ على مواد البناء، وتمت الإزالة الفورية للأبنية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التعديات

وأوضح اللواء علي الشرابي، أنه تم رصد قيام أحد المواطنين بتجهيز شدة خشبية لبناء سقف أول علوي، على مساحة حوالى 40 متر مربع تقريبا، استعدادا لتنفيذ أعمال صب خرساني بمنطقة السبتية بالكرنك بحي شمال، بدون الحصول على التراخيص اللازمة، موضحًا أنه تم على الفور تنفيذ حملة مكبرة والتوجه إلى محل المخالفة لإيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية.

إيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة حي جنوب بالأقصر

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية في المهد بمنطقة حي جنوب، موضحًا أنه أثناء مرور مسؤولي الحي، بمنطقة العوامية أمام قاعة الديوانية، تلاحظ وجود أعمال تجهيز شده خشبية لبناء سقف دور ثاني علوي على مسطح ( 100 ) م، وتم على الفور فك الشدة الخشبية في المهد، وتم التحفظ علي مواد ومعدات البناء، حيث يعد ذلك مخالفاً وفقاً للقانون 119 لسنة 2008.

إزالة بناء مخالف على أرض زراعية بمساحة 350 مترا بالكرنك

وأشار الشرابي إلى أنه تم تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء في المهد على أرض زراعية عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بدون ترخيص بمنطقة شمال الأقصر، وأسفرت الحملة عن إزالة المخالفة في المهد على أرض زراعية بمساحة 350 م تقريبا بطريق السوفتيل بجوار شركة الكهرباء بالكرنك.

مدينة الأقصر تزيل 4 حالات تعدٍ في المهد

وتابع، أنه تم تنفيذ أعمال إزالة في المهد عبارة عن 4 أسوار في حي شرق من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بدون ترخيص وتحرير محاضر فورية للمخالفين، حيث أسفرت جهود الحملة عن إزالة 4 حالات في المهد بشارع متفرع من 25 شارع حسيب القوصي، بإجمالي مساحات 400 متر.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على مواصلة تكثيف المرور الدوري والحملات لوقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، كما وجه بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.

تمت الحملات، تحت إشراف حاتم جابر سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، بمشاركة حسن عبده رئيس حي جنوب، ومحمد سعيد رئيس حي شرق، وأحمد عوض الله رئيس حي شمال، ومحسن كامل نائب رئيس الحي، وأكرم أحمد مشرف تنظيم بمنطقه شمال بالادارة الهندسية، وموظفو قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، وإدارة المتابعة الميدانية.

التعديات بأحياء الأقصر (1)

التعديات بأحياء الأقصر (1)

التعديات بأحياء الأقصر (2)

التعديات بأحياء الأقصر (2)

التعديات بأحياء الأقصر (3)

التعديات بأحياء الأقصر (3)

التعديات بأحياء الأقصر (4)

التعديات بأحياء الأقصر (4)

التعديات بأحياء الأقصر (5)

التعديات بأحياء الأقصر (6)

التعديات بأحياء الأقصر (7)

التعديات بأحياء الأقصر (8)

التعديات بأحياء الأقصر (9)

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التعديات بأحياء الأقصر (18)

التعديات بأحياء الأقصر (19)