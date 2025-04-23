رئيس البورصة يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية في الجلسة المغلقة الرئيسية للاجتماع المشترك لمجلس التعاون ومنتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي اليوم الاربعاء، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء مجلس التعاون ولفيف من رجال الأعمال من الجانبين.

دور البورصة المصرية

وقد ألقى الشيخ كلمة افتتاحية تناولت دور البورصة المصرية الريادي وتاريخها الممتد لما يزيد على ١٤٠ عاما و الموقف من الأزمة العالمية، كما استعرض أهم مؤشرات البورصة المصرية>

وأوضح أنها من الأفضل أداء إقليميا وعالميا، سواء في عام ٢٠٢٤ او في الجزء المنقضي من ٢٠٢٥.

التعاون المصري الكويتي

كما شارك محمد سليم، مدير عام البحوث في البورصة المصرية في جلسة القطاعات ذلت الأولوية في التعاون المصري الكويتي المشترك، حيث قام بعرض تقديمي استعرض فيه المزايا التنافسية وفرص الاستثمار المتاحة في البورصة المصرية، وأيضا استراتيجية البورصة لتقديم أدوات ومنتجات استثمارية مبتكرة.