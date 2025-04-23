الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الأربعاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى إلى 122.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 161.9 مليـون دولار خلال عام 2023.

قيمــة الصــادرات المصــرية لجيبوتي

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لجيبوتي 108.6 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 152.3 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من جيبوتى 13.8 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 9.6 مليون دولار خلال عام 2023.

قائمة السلع التي تصدرها مصر لجيبوتي

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى جيبوتى خلال عام 2024

1. أسمدة بقيمة 62.3 مليون دولار.

2. منتجات مطاحن ( دقيق ونشا حبوب ) بقيمة 8.6 مليون دولار.

3. زيوت عطرية ومستحضرات تجميل بقيمة 6.3 مليون دولار.

4. صابون ، مستحضرات غسيل بقيمة 6.1 مليون دولار.

5. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 4.6 مليون دولار.

قائمة السلع التي تستوردها مصر من جيبوتي

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من جيبوتى خلال عام 2024

1. حيوانات حية بقيمة 13.8 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الجيبوتية في مصر 2.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 42 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جيبوتى 670 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جيبوتى 753 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الجيبوتيين العاملين بمصر 71 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 44 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان جيبوتى 1.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة جيبوتى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 225 مصري حتى نهاية عام 2023.