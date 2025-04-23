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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غرفة "صناعات الطباعة" تنظم ندوة حول متطلبات التصدير والامتثال البيئي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظمت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، ندوة فنية متخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحت عنوان: "الامتثال البيئي والتحقق للمنشآت الصناعية: متطلبات التصدير والتعبئة المستدامة"، وذلك بمقر اتحاد الصناعات وبحضور واسع من ممثلي الشركات الصناعية المعنية بالتصدير.

وناقشت الندوة أهم المتطلبات البيئية والتشريعات الحديثة المرتبطة بالتصدير، خاصة للأسواق الأوروبية، في ضوء التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتعبئة المستدامة.

دعم المنظومة الضريبية

 

وركزت الجلسات على الدور الحيوي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم المنظومة التصديرية من خلال معاملها المتخصصة، ونظم الفحص وإصدار شهادات المطابقة البيئية وتقارير الاستدامة.
كما استعرض المتحدثون برنامج "المصدر المعتمد" على موقع الهيئة، وشهادة FSC الدولية، إلى جانب معايير آلية تعديل الكربون الحدودي الأوروبية (CBAM)، ومتطلبات النسب الكربونية المقبولة عند التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.


سياسات الاستيراد الجديدة

 

وتطرقت النقاشات إلى التحديات المرتبطة بسياسات الاستيراد الجديدة، والغرامات المفروضة على المنتجات غير المتوافقة بيئيًا، بالإضافة إلى استعراض فرص سوق الكربون الأخضر في مصر، ودور السندات الخضراء وتقارير التحقق في تعزيز استدامة الصناعة المصرية.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود غرفة صناعة الطباعة والتغليف لتعزيز وعي الشركات الصناعية بأحدث المتطلبات الدولية، و تحفيز التحول نحو ممارسات إنتاج صديقة للبيئة تفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الوطنية.

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