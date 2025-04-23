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الأربعاء 23 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بديسط ويتابع علاج أحد المواطنين

محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال لقاءة احد المواطنين بوحدة طب الاسرة
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تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، الوحدة الصحية بقرية ديسط مركز طلخا،وظل منتظرا حتى تم علاج أسنان أحد المواطنين بالوحدة الصحية قائلا:" لن أغادر حتى ينتهي  من علاجه".

محافظ الدقهلية يظل واقفا حتى علاج أحد المواطنين بوحدة طب الأسرة بديسط:

وأشاد  محافظ الدقهلية بنظافة المكان بالوحدة، وأكد على ضرورة استمرار التزام العاملين فيها والكوادر الطبية والتمريض بمواعيد العمل والزي الخاص بالأطباء والتمريض للحفاظ على المظهر اللائق بهم والذي تعودنا عليه منهم وضرب المثل في الالتزام والجدية.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من العيادات داخل الوحدة الصحية والتقى المترددين على الوحدة واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكواهم إذا وجدت لوضع الحلول الفورية لها، مؤكداً أن جولاته اليومية تأتي من أجل تحقيق مطالب المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في حالة عدم وجودها، وتذليل العقبات أمام حصولهم على الخدمات اللازمة والمتنوعة في مختلف القطاعات في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

محافظ الدقهلية يتفقد كوبري قرية الطويلة ويوجه برفع كفاءة دورة مياه مسجد بالقرية:

كما تفقد محافظ الدقهلية كوبري قرية الطويلة مركز طلخا، ووجه المهندسة منى الساعي بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة طلخا، ومع الجهات المعنية ذات الاختصاص، لإزالة معوقات استكمال أعمال إنشاء الكوبري، كما استجاب لطلب الأهالي بتطوير ورفع كفاءة دورة مياه لأحد المساجد بالقرية.

وخلال جولته التقى اللواء مرزوق بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي الشكاوى والاستجابة الفورية لها، وأكد أن الجولات الميدانية مستمرة لحث الجميع على بذل مزيد من الجهد لتحقيق خدمة أفضل لأهالي محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن العمل الميداني هو أساس النجاح في الإدارة المحلية.

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