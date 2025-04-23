زلزال في بحر مرمرة يهز ولاية إسطنبول بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر

هز زلزال بقوة مبدئية 6.2 درجة إسطنبول، حسبما أفادت وكالة إدارة الطوارئ التركية. ولم ترد أنباء فورية عن أي أضرار أو إصابات.

بلغت قوة الزلزال 6.2 درجة وعمقه 10 كيلومترات، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وكان مركزه على بُعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) جنوب غرب إسطنبول في بحر مرمرة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأفادت التقارير أن السكان شعروا به في عدة مناطق مجاورة، ويمر في تركيا خطان رئيسيان للصدع، والزلازل متكررة.

وأدى زلزال بقوة 7.8 درجة في 6 فبراير 2023 - وزلزال قوي ثانٍ بعد ساعات - إلى تدمير أو إتلاف مئات الآلاف من المباني في 11 محافظة جنوبية وجنوبية شرقية تركية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص. كما قُتل 6 آلاف شخص آخرين في الأجزاء الشمالية من سوريا المجاورة.