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الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

زلزال في بحر مرمرة يهز ولاية إسطنبول بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر

زلزال تركيا - أرشيفية
زلزال تركيا - أرشيفية
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هز زلزال بقوة مبدئية 6.2 درجة إسطنبول، حسبما أفادت وكالة إدارة الطوارئ التركية. ولم ترد أنباء فورية عن أي أضرار أو إصابات.

بلغت قوة الزلزال 6.2 درجة وعمقه 10 كيلومترات، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وكان مركزه على بُعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) جنوب غرب إسطنبول في بحر مرمرة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأفادت التقارير أن السكان شعروا به في عدة مناطق مجاورة، ويمر في تركيا خطان رئيسيان للصدع، والزلازل متكررة.

وأدى زلزال بقوة 7.8 درجة في 6 فبراير 2023 - وزلزال قوي ثانٍ بعد ساعات - إلى تدمير أو إتلاف مئات الآلاف من المباني في 11 محافظة جنوبية وجنوبية شرقية تركية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص. كما قُتل 6 آلاف شخص آخرين في الأجزاء الشمالية من سوريا المجاورة.

زلزال في بحر مرمرة اسطنبول المسح الجيولوجي الأمريكي