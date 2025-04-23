محمد رمضان يرد على انتقادات إطلالته الأخيرة: عمري ما لبست واحدة ست

تعرض الفنان محمد رمضان، في الفترة الأخيرة لانتقادات حادة بعد إطلالته في مهرجان كوتشيلا العالمي، وحرص على الرد من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”.

محمد رمضان يرد على انتقادات إطلالته في مهرجان كوتشيلا

وقال محمد رمضان خلال مقطع فيديو عبر حسابه على “فيس بوك”: “أنا كنت مأجل الرد لأني كنت مركز على الحفلة التانية في كوتشيلا.. الحفلة اللي كنت شايل فيها اسم بلدي واسم جمهوري.. الجمهور اللي حافظني وكبرت قدام عينه وعارف اني عمري ما لبست ملابس واحدة ست لا في فيلم أو مسلسل مع كامل احترامي للفنانين اللي عملوها”.

وتابع محمد رمضان: “جمهوري اللي حافظني عارف أن محمد رمضان لبس حلق في فيلم أو كليب لكن في الحقيقة عمره ما لبس حلق ولا هلبس حلق، عارف أن الاوت فيت الأول مقصدش اني اطلع بالشكل اللي اترجم بيه على السوشيال ميديا".

واختتم محمد رمضان منشوره قائلا: “فريدة يمكن مكنش معاها جنيهات كفاية لأن البتاع يبقى قصير شوية لكن أكيد محمد رمضان اللي إحنا حافظينه ميقصدش، محمد رمضان اللي إحنا عارفينه ما يلبسش (برا)، محمد رمضان يفكه يا ليفة".

تعليق الجمهور بعد رد محمد رمضان

أثار رد الفنان محمد رمضان غضب الجمهور بشكل كبير، حيث لاقى الفنان عددا من التعليقات السلبية بعد تعليقه، ومن أبرز التعليقات: “ياريتك ما رديت، احسنت يا ليفه، كنت بحترمك وجوزي كان مستغرب وضدي جدا دلوقتي انا رايحه اعتذر لجوزي، كنت اسكت احسن، ياريت تحترم عقولنا ودور علي عذر كويس أنت ذكاءك خانك المره ديه”.

محمد رمضان يُقبل جواز السفر المصري في حفله الثاني بمهرجان كوتشيلا

فوجئ الفنان محمد رمضان أثناء غنائه في حفلة الثاني بمهرجان كوتشيلا، بقيام أحد المعجبين من الجمهور بإلقاء جواز السفر المصري عليه على المسرح، في لفتة غريبة أثارت دهشة الحاضرين، وجاء رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء المعجب، قام بالتقاط الباسبور وقبّله ووضعه على صدره ورأسه وأعطاه مرة أخرى إلى صاحبه.

بجانبه، روج محمد رمضان لحفله الثاني بمهرجان كوتشيلا، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، حيث كتب: “استعدوا كوتشيلا الأسبوع 2، شاهد العرض الليلة الساعة 6 مساء بتوقيت كاليفورنيا، 3 صباحًا بتوقيت القاهرة”.

وأضاف محمد رمضان: “كان كوتشيلا حلمًا كبيرًا، وبفضل الله ومعجبي الرائعين، تحقق هذا الحلم، أعتقد حقًا أن هذه هي البداية فقط، كوتشيلا هو الخطوة الأولى في صنع التاريخ”.